Сборная Дании выиграла все шесть матчей в отборе ЧМ-2022 с общим счётом 22:0

Сборная Дании по футболу продемонстрировала впечатляющую статистику в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Сборная Дании одержала шесть побед подряд со общим счётом 22:0, сообщает «Чемпионат».

Под руководством Каспера Юльманна Дания в отборе обыграла Израиль (2:0), Молдову (8:0), Австрию (4:0), Шотландию (2:0), Фарерские острова (1:0) и вновь Израиль (5:0).

В группе F Дания занимает первое место, набрав максимальные 18 очков.

На чемпионате Европы — 2020 сборная Дании дошла до полуфинала, где в дополнительное время проиграла Англии со счётом 1:2.

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