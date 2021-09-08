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Сборная Дании выиграла все шесть матчей в отборе ЧМ-2022 с общим счётом 22:0

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Сборная Дании по футболу продемонстрировала впечатляющую статистику в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Сборная Дании выиграла все шесть матчей в отборе ЧМ-2022 с общим счётом 22:0
  • © Reuters

Сборная Дании одержала шесть побед подряд со общим счётом 22:0, сообщает «Чемпионат».

Под руководством Каспера Юльманна Дания в отборе обыграла Израиль (2:0), Молдову (8:0), Австрию (4:0), Шотландию (2:0), Фарерские острова (1:0) и вновь Израиль (5:0).

В группе F Дания занимает первое место, набрав максимальные 18 очков.

На чемпионате Европы — 2020 сборная Дании дошла до полуфинала, где в дополнительное время проиграла Англии со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что Максим Осипенко оценил свой дебют за сборную России.

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