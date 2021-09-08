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Осипенко оценил свой дебют за сборную России

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Защитник сборной России Максим Осипенко прокомментировал дебют за национальную команду в матче с Мальтой в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Осипенко оценил свой дебют за сборную России
  • © fc-rostov.ru

«Доволен дебютом, конечно. Как могу быть недовольным, если мы выиграли? В конце понимал, что гола не будет. Я видел, что мяч не пересёк линию», — передаёт слова Осипенко «Спорт-Экспресс».

Сборная России обыграла Мальту со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Фёдор Смолов и Зелимхан Бакаев с пенальти.

Россия занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Если бы гол Осипенко был засчитан, россияне заняли бы первое место.

Ранее теннисист Карен Хачанов поздравил сборную России с победой над Мальтой.

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