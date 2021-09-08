Осипенко оценил свой дебют за сборную России
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«Доволен дебютом, конечно. Как могу быть недовольным, если мы выиграли? В конце понимал, что гола не будет. Я видел, что мяч не пересёк линию», — передаёт слова Осипенко «Спорт-Экспресс».
Сборная России обыграла Мальту со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Фёдор Смолов и Зелимхан Бакаев с пенальти.
Россия занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Если бы гол Осипенко был засчитан, россияне заняли бы первое место.
Ранее теннисист Карен Хачанов поздравил сборную России с победой над Мальтой.