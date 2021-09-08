Хачанов поздравил сборную России с победой над Мальтой

Российский теннисист Карен Хачанов посетил матч сборной России с Мальтой в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Первый раз сегодня смог побывать на матче сборной. Всех с победой!» — написал Хачанов в своём Instagram.

Пресс-служба сборной России отреагировала на публикацию теннисиста, написав: «Ждём ещё».

Сборная России обыграла Мальту со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Фёдор Смолов и Зелимхан Бакаев с пенальти.

Россия занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии лишь по разнице мячей.

31 августа в первом круге Открытого чемпионата США Хачанов вылетел с турнира, проиграв южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису.

Ранее Максим Мухин заявил, что не расстроился из-за невыхода на поле в матче с Мальтой.