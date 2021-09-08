Хачанов поздравил сборную России с победой над Мальтой
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«Первый раз сегодня смог побывать на матче сборной. Всех с победой!» — написал Хачанов в своём Instagram.
Пресс-служба сборной России отреагировала на публикацию теннисиста, написав: «Ждём ещё».
Сборная России обыграла Мальту со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Фёдор Смолов и Зелимхан Бакаев с пенальти.
Россия занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии лишь по разнице мячей.
31 августа в первом круге Открытого чемпионата США Хачанов вылетел с турнира, проиграв южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису.
Ранее Максим Мухин заявил, что не расстроился из-за невыхода на поле в матче с Мальтой.