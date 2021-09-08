Мухин заявил, что не расстроился из-за невыхода на поле в матче с Мальтой

Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Максим Мухин прокомментировал победу национальной команды над Мальтой в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Я не расстраиваюсь, что не вышел на поле. Победа — главное сегодня», — цитирует Мухина «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что его мысли уже переключились на предстоящий матч ЦСКА с тульским «Арсеналом» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Сборная России обыграла Мальту со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Фёдор Смолов и Зелимхан Бакаев с пенальти.

Россия занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии лишь по разнице мячей.

Ранее в сборной России отреагировали на незасчитанный гол Максима Осипенко в игре с Мальтой.