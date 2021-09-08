Мухин заявил, что не расстроился из-за невыхода на поле в матче с Мальтой
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«Я не расстраиваюсь, что не вышел на поле. Победа — главное сегодня», — цитирует Мухина «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что его мысли уже переключились на предстоящий матч ЦСКА с тульским «Арсеналом» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Сборная России обыграла Мальту со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Фёдор Смолов и Зелимхан Бакаев с пенальти.
Россия занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии лишь по разнице мячей.
Ранее в сборной России отреагировали на незасчитанный гол Максима Осипенко в игре с Мальтой.