В сборной России отреагировали на незасчитанный гол Осипенко в игре с Мальтой

В сборной России по футболу отреагировали на незасчитанный мяч защитника Максима Осипенко в отборочном матче чемпионата мира-2022 Россия — Мальта (2:0).

«К сожалению, нам не считали гол, который действительно был. Гол, который уже повлиял на турнирное положение команд. Если бы арбитры разглядели, что мяч пересёк линию, мы бы сейчас были на первом месте в группе. Обидно, если не поедем на чемпионат мира только из-за этого», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале сборной России.

В концовке встречи с Мальтой мяч после удара Максима Осипенко был выбит соперником из-за линии ворот. Арбитры посчитали, что игровой снаряд не пересёк её полностью.

Сборная России занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии лишь по разнице мячей. В случае, если бы гол Осипенко был засчитан, россияне занимали бы первое место

Ранее Карпин выразил сожаление от того, что не засчитали гол Осипенко.