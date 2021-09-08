Первый гол Смолова за два года и точный удар Бакаева с пенальти: как Россия вымучила победу над Мальтой в отборе ЧМ-2022

Сборная России одержала тяжёлую победу над Мальтой в домашнем матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Подопечные Валерия Карпина забили в ворота уступающего в классе соперника два безответных мяча. Уже на десятой минуте счёт открыл Фёдор Смолов, для которого данный гол стал первым в составе национальной команды с 2019-го. Поставил точку в противостоянии Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти в концовке.

Матч с Мальтой стал для сборной России последним на сентябрьском отрезке отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Под руководством Валерия Карпина команда сначала разошлась миром с Хорватией (0:0), а затем не без труда обыграла Кипр (2:0). Теперь необходимо было набирать дежурные три очка в домашнем противостоянии с «карликом».

Впрочем, недооценивать соперника точно не стоило. Подопечные Дэвиса Манджи вполне достойно выглядят в текущей квалификации и в пяти встречах набрали четыре очка, отобрав баллы у киприотов (0:3) и словаков (2:2). И на предматчевой пресс-конференции Карпин вместе с Фёдором Смоловым не случайно утверждали, что с уважением относятся к оппоненту.

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Тем более сами хозяева подошли к противостоянию с серьёзными потерями. В понедельник компанию Станиславу Магкееву, Сергею Петрову, Дмитрию Чистякову, Даниилу Фомину и Марио Фернандесу в «лазарете» составил Александр Головин, у которого было зафиксировано мышечное повреждение.

Зато успел восстановиться Алексей Ионов, который пропускал матч с киприотами. В результате Карпин сумел удивить болельщиков. Во-первых, компанию Игорю Дивееву в центре обороны составил не Георгий Джикия, а Максим Осипенко. Остаётся предположить, что тренерский штаб решил поберечь спартаковца. Во-вторых, Илья Самошников остался в запасе, а место на правом фланге обороны занял универсальный Далер Кузяев. Вячеслав Караваев вернулся на родной левый.

Состав тройки полузащитников из-за потери Головина тоже оказался слегка видоизменён. Дмитрий Баринов расположился в опорной зоне, а вот компанию Александру Ерохину составил Алексей Миранчук. Наконец, Смолова, ожидаемо получившего капитанскую повязку, с флангов поддерживали Арсен Захарян и как раз Ионов.

Первый тайм оставил крайне противоречивое впечатление. С одной стороны, Россия, как и на Кипре, активно начала матч и забила быстрый мяч. Точнее, гости сами подарили его подопечным Карпина. Они зачем-то регулярно пытались разыгрывать снаряд от своих ворот низом и всякий раз испытывали сложности под прессингом.

В результате уже на десятой минуте грубейшую ошибку допустили голкипер Анри Бонелло и защитник Стив Борг. Последний отдал неудачную передачу назад, и Смолов в подкате опередил оппонента и открыл счёт. Так повязка помогла форварду забить первый мяч в составе сборной более чем за два года.

А вот в дальнейшем у хозяев начались проблемы. Они, видимо, поверили в свой успех и сбавили обороты. Во всяком случае, мальтийцы на какое-то время даже перехватили инициативу. Особенно часто у них проходили атаки по правому флангу, где Караваев не справлялся с быстрым и техничным Джозефом Мбонгом. К счастью, до опасных моментов дело не доходило.

Вскоре россияне пришли в себя, но по-прежнему не радовали собравшихся на «Открытие Арене» болельщиков искромётным футболом. Чувствовалось, что им ощутимо не хватало сыгранности и спокойствия. Да и в действиях постоянно присутствовал брак. Решающие передачи зачастую оказывались неточными либо партнёры просто не понимали друг друга. Неудивительно, что до перерыва можно вспомнить лишь неточный дальний удар Миранчука.

А гости в конце первого тайма чуть не забили. Коллектив Карпина решил повторить результативную помарку оппонента. Кузяев отдал крайне неудачный пас назад на Маринато Гилерме. Люк Монтебелло спокойно перехватил мяч и с острого угла попытался забросить его в ворота из-за пределов штрафной. Лишь чудом снаряд прошёл рядом с дальней штангой.

Было очевидно, что происходящее не устраивает Карпина, и в перерыве он дал чётко это понять, произведя двойную замену. Место абсолютно инертного Захаряна на левом фланге атаки занял Зелимхан Бакаев. А Роман Зобнин, до того у нового тренера на поле не выходивший, вступил в игру вместо Ерохина.

Но поначалу данные рокировки помогли не сильно. Сборная России по-прежнему хотя и владела мячом, действовала абсолютно безыдейно. Было непонятно, как именно отечественный коллектив собирается взламывать оборону оппонента. К сожалению, никуда не делось огромное количество помарок и ощутимая нервозность. К тому же явно не хватало последней передачи, а Смолову регулярно приходилось опускаться в глубину.

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Мальтийцы же совершенно не боялись идти вперёд и создавали куда более опасные моменты. Хозяева не могли справиться с вездесущим Мбонгом, который, казалось, успевал везде и не совершил ни одной потери. Только во втором тайме он нанёс несколько ударов по воротам Гилерме.

Наиболее неприятным получился выстрел на 65-й минуте. В данном эпизоде безобразно сыграла вся линия обороны. Илья Самошников, заменивший Миранчука, позволил Монтебелло выполнить подачу с правого фланга, а Мбонг пробил из-под Дивеева с близкого расстояния в противоход вратарю. Голкипер проявил чудеса реакции и сумел спасти команду.

Лишь после этого силы стали покидать гостей. Да и рокировки Карпина начали давать свои плоды. С уходом Миранчука Караваев переместился на правый фланг обороны, а Самошников закрыл левый. Появление Ильи в целом помогло выключить из игры Мбонга. Кузяев же поднялся в середину поля.

А в концовке тренерский штаб вдобавок освежил атакующую линию, бросив в бой Антона Заболотного и Рифата Жемалетдинова. В результате последние минуты, в отличие от встречи в Никосии, остались за россиянами. Мало того, им даже удалось отличиться во второй раз и поставить точку в противостоянии. После выстрела Кузяева из пределов штрафной Райан Камензули сыграл рукой. Судья указал на одиннадцатиметровую отметку, а пенальти уверенно реализовал Бакаев.

Мало того, в добавленное арбитром время хозяева вполне могли довести дело до разгрома. После подачи углового Осипенко, казалось, затолкал снаряд в чужие ворота, но помощники судьи на VAR после просмотра повтора решили, что оппонент успел вынести мяч с линии.

Таким образом, отечественная сборная набрала дежурные три очка, но провела очередной невразумительный матч с явно уступающей в классе командой. В довершение всех бед вторую жёлтую карточку в квалификации получил Миранчук. Теперь Алексей пропустит важнейшую игру со Словакией.