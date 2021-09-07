Максименко назвал Акинфеева любимым игроком детства
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«Акинфеев, наверное. Знает ли он об этом? Думаю, догадывается», — ответил вратарь в интервью YouTube-каналу сборной России.
Также Максименко назвал других своих любимых вратарей.
«Не скажу, что есть какой-то любимчик. Слежу за некоторыми: тер Штеген, Эдерсон, Алиссон, Облак, Нойер — все они», — сказал голкипер.
В нынешнем сезоне Максименко провёл шесть матчей за «Спартак» в Российской премьер-лиге.
Ранее вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном возвращении в сборную России.