Максименко назвал Акинфеева любимым игроком детства

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Вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко ответил на вопрос, кто был любимым игроком его детства.
Максименко назвал Акинфеева любимым игроком детства
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«Акинфеев, наверное. Знает ли он об этом? Думаю, догадывается», — ответил вратарь в интервью YouTube-каналу сборной России.

Также Максименко назвал других своих любимых вратарей.

«Не скажу, что есть какой-то любимчик. Слежу за некоторыми: тер Штеген, Эдерсон, Алиссон, Облак, Нойер — все они», — сказал голкипер.

В нынешнем сезоне Максименко провёл шесть матчей за «Спартак» в Российской премьер-лиге.

Ранее вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном возвращении в сборную России.

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