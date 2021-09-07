Максименко назвал Акинфеева любимым игроком детства

Вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко ответил на вопрос, кто был любимым игроком его детства.

«Акинфеев, наверное. Знает ли он об этом? Думаю, догадывается», — ответил вратарь в интервью YouTube-каналу сборной России.

Также Максименко назвал других своих любимых вратарей.

«Не скажу, что есть какой-то любимчик. Слежу за некоторыми: тер Штеген, Эдерсон, Алиссон, Облак, Нойер — все они», — сказал голкипер.

В нынешнем сезоне Максименко провёл шесть матчей за «Спартак» в Российской премьер-лиге.

Ранее вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном возвращении в сборную России.