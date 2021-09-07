Акинфеев заявил, что не вернётся в сборную России

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном возвращении в сборную России.

«Когда мне задавали вопросы, я уже чётко понимал, что ответ был дан в 2018 году. Со всеми хорошо поговорил, но своё решение менять не буду. Я дал слово родителям, семье и буду держать его до конца», — сказал вратарь в эфире «Россия 24».

Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде после чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о развлекательной программе для болельщиков перед матчем шестого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты.