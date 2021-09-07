В РФС рассказали о развлекательной программе для болельщиков перед матчем отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о развлекательной программе для болельщиков перед матчем шестого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты.

Как сообщается на сайте РФС, на территории у стадиона будет установлена футбольная коробка, где болельщики смогут сыграть в футбол с бывшими игроками национальной команды.

Фанаты также смогут сфотографироваться с бывшими футболистами и получить у них автографы.

Предматчевая программа стартует в 20:00 мск.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России обратились к болельщикам перед матчем отбора ЧМ-2022 с Мальтой.