Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам перед матчем с Мальтой

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Футболисты сборной России перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года с Мальтой обратились к своим болельщикам.
Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам перед матчем с Мальтой
  • ©rfs.ru

В видеоролике, опубликованном в Twitter-аккаунте национальной команды, выступили голкиперы Юрий Дюпин и Маринато Гилерме, защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин и Максим Мухин.

Матч Россия — Мальта пройдёт 7 сентября на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 21:45 мск.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин выступил против проведения чемпионата мира по футболу раз в два года.

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