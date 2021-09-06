Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам перед матчем с Мальтой

Футболисты сборной России перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года с Мальтой обратились к своим болельщикам.

В видеоролике, опубликованном в Twitter-аккаунте национальной команды, выступили голкиперы Юрий Дюпин и Маринато Гилерме, защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин и Максим Мухин.

Матч Россия — Мальта пройдёт 7 сентября на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 21:45 мск.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин выступил против проведения чемпионата мира по футболу раз в два года.