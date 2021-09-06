Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам перед матчем с Мальтой
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В видеоролике, опубликованном в Twitter-аккаунте национальной команды, выступили голкиперы Юрий Дюпин и Маринато Гилерме, защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин и Максим Мухин.
#РоссияМальта уже завтра! Нам нужна максимальная поддержка!— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2021
Билеты: https://t.co/83p0VnBl2Zpic.twitter.com/DzMU5Ct6Rk
Матч Россия — Мальта пройдёт 7 сентября на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 21:45 мск.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин выступил против проведения чемпионата мира по футболу раз в два года.