Чеферин выступил против проведения чемпионата мира по футболу раз в два года

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин оценил идею проведения чемпионата мира каждые два года.
Чеферин выступил против проведения чемпионата мира по футболу раз в два года
  • Reuters

«Больше — это не всегда лучше. Чемпионат мира по футболу имеет жемчужную ценность как раз из-за своей редкости. Проведение мирового первенства каждые два года ослабит обоснованность и авторитетность турнира», — цитирует слова Чеферина журналист Саймон Стоун в своём Twitter.

В настоящее время ФИФА рассматривает возможность проведения чемпионата мира раз в два года. Предварительно предложение поддержали 166 федераций. 

Ранее в ФИФА высказались по поводу срыва матча между Бразилией и Аргентиной.

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