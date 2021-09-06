Чеферин выступил против проведения чемпионата мира по футболу раз в два года
- Reuters
«Больше — это не всегда лучше. Чемпионат мира по футболу имеет жемчужную ценность как раз из-за своей редкости. Проведение мирового первенства каждые два года ослабит обоснованность и авторитетность турнира», — цитирует слова Чеферина журналист Саймон Стоун в своём Twitter.
В настоящее время ФИФА рассматривает возможность проведения чемпионата мира раз в два года. Предварительно предложение поддержали 166 федераций.
Ранее в ФИФА высказались по поводу срыва матча между Бразилией и Аргентиной.