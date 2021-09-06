В ФИФА высказались по поводу срыва матча между Бразилией и Аргентиной

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала инцидент, который привёл к отмене квалификационного матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины.

«ФИФА сожалеет из-за ситуации, приведшей к приостановке матча между сборными Бразилии и Аргентины в отборочном турнире ЧМ-2022, лишившей миллионы болельщиков возможности насладиться игрой двух самых футбольных наций в мире», — сообщает пресс-служба ФИФА в Twitter.

В ФИФА заявили, что доклады официальных лиц о матче были отправлены в главный офис организации. Далее будет необходимо изучить и проанализировать полученную информацию, после чего дисциплинарная комиссия вынесет решение.

5 сентября матч между Бразилией и Аргентиной был прерван из-за визита бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции прямо на футбольное поле.

Четыре футболиста сборной Аргентины нарушили запрет на въезд в Бразилию. Это игроки английских клубов — Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндиа из «Астон Виллы», а также Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма».

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Бразилией и Аргентиной.