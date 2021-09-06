Червиченко назвал цирком ситуацию в матче Бразилии и Аргентины

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Бразилией и Аргентиной.

«Если вы уже на границе людей пропустили, так зачем устраивать цирк с погонями и арестами на матче? Может, подстраховывались, понимая, что грех за аргентинцами есть. Подводили к тому, чтобы Аргентине поражение засчитали. У них противостояние футбольное давно уже», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что в ситуации виноваты обе стороны и «это будет комедия в нескольких актах».

5 сентября матч между Бразилией и Аргентиной был прерван из-за визита бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции прямо на футбольное поле.

Четыре футболиста сборной Аргентины нарушили запрет на въезд в Бразилию. Это игроки английских клубов — Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндиа из «Астон Виллы», а также Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма».

Ранее Вячеслав Малафеев назвал безумием матч между Бразилией и Аргентиной.