Малафеев назвал безумием матч между Бразилией и Аргентиной

Бывший голкипер сборной России и петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался по поводу матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Бразилией и Аргентиной.

«Безумие», — написал Малафеев в своём Twitter.

5 сентября матч между Бразилией и Аргентиной был прерван из-за визита бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции прямо на футбольное поле.

Четыре футболиста сборной Аргентины нарушили запрет на въезд в Бразилию. Речь идёт об игроках английских клубов «Астона Виллы» Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндии и «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро.

Ранее сообщалось, что полиция Бразилии не будет расследовать нарушение карантина игроками сборной Аргентины.