Малафеев назвал безумием матч между Бразилией и Аргентиной
- РИА Новости
«Безумие», — написал Малафеев в своём Twitter.
5 сентября матч между Бразилией и Аргентиной был прерван из-за визита бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции прямо на футбольное поле.
Четыре футболиста сборной Аргентины нарушили запрет на въезд в Бразилию. Речь идёт об игроках английских клубов «Астона Виллы» Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндии и «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро.
Ранее сообщалось, что полиция Бразилии не будет расследовать нарушение карантина игроками сборной Аргентины.