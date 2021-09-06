Globo: полиция Бразилии не будет расследовать нарушение карантина аргентинскими футболистами

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Полиция Бразилии не будет расследовать нарушение карантина футболистами сборной Аргентины.
Globo: полиция Бразилии не будет расследовать нарушение карантина аргентинскими футболистами
  • Reuters

Об этом сообщил Globo. По информации источника, полиция побеседовала с четырьмя футболистами аргентинской сборной в аэропорту Сан-Паулу.

5 сентября матч между Бразилией и Аргентиной в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года был прерван. Национальное бразильское агентство по санитарному надзору (Anvisa) и полиция появились на поле прямо во время встречи. Четыре футболиста сборной Аргентины нарушили запрет на въезд в Бразилию. Речь идёт об игроках английских клубов «Астон Вилла» Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндии и «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро.

Ранее глава Anvisa объяснил суть претензий к аргентинским футболистам.

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