Globo: полиция Бразилии не будет расследовать нарушение карантина аргентинскими футболистами

Полиция Бразилии не будет расследовать нарушение карантина футболистами сборной Аргентины.

Об этом сообщил Globo. По информации источника, полиция побеседовала с четырьмя футболистами аргентинской сборной в аэропорту Сан-Паулу.

5 сентября матч между Бразилией и Аргентиной в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года был прерван. Национальное бразильское агентство по санитарному надзору (Anvisa) и полиция появились на поле прямо во время встречи. Четыре футболиста сборной Аргентины нарушили запрет на въезд в Бразилию. Речь идёт об игроках английских клубов «Астон Вилла» Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндии и «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро.

Ранее глава Anvisa объяснил суть претензий к аргентинским футболистам.