Глава агентства по санитарному надзору Бразилии объяснил суть претензий к аргентинским футболистам

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Руководитель национального бразильского агентства по санитарному надзору (Anvisa) Антонио Барра Торрес рассказал, почему представители его ведомства решили инициировать остановку матча отборочного цикла чемпионата мира — 2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

«Мы пошли на этот шаг, поскольку все требования Anvisa, которые были объявлены изначально, не были выполнены. Им было велено оставаться в изоляции и ожидать депортации. Но они этого не сделали. Они приехали на стадион и вышли на поле. Это последовательное невыполнение правил. Первое нарушение — игнорирование изоляции. Ещё одно — недостоверные ответы в опросе прибывающих в страну. А сейчас — участие в матче», — заявил Барра Торрес TV Globo.

Сотрудники Anvisa и бразильской полиции появились на поле прямо по ходу встречи в связи с тем, что четверо футболиста сборной Аргентины нарушили запрет на въезд в Бразилию. Речь идёт об игроках английских клубов «Астон Вилла» Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндия и «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро. После прибытия из Великобритании они должны были пройти карантин. Однако все четверо при въезде заявили работникам миграционной служба, что не посещали Великобританию в последнее время.

Ранее глава аргентинской федерации футбола высказался об инциденте в Бразилии.

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