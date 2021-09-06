Глава аргентинской федерации футбола высказался об инциденте в Бразилии

Короткая ссылка
Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа прокомментировал отмену квалификационного матча чемпионата мира — 2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

Матч был остановлен из-за нарушения правил карантина со стороны игроков аргентинской команды. Власти Бразилии заподозрили аргентинских футболистов Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо в нарушениях при пересечении государственной границы. Четыре аргентинца, выступающие в английских клубах, предоставили ложные сведения о том, что не посещали Великобританию. Согласно действующему протоколу, лица, прибывающие в Бразилию из Великобритании, должны пройти карантин.

«Мы не можем говорить об обмане, потому что на всех турнирах в Южной Америке действуют законы о здоровье. Органы здравоохранения каждой страны одобрили протокол, который мы соблюдаем в максимально возможной степени. Данный инцидент прискорбен для футбола и создаёт для него очень плохой имидж. Четыре человека пришли сорвать матч, и КОНМЕБОЛ попросил футболистов отправиться в раздевалку», — приводит слова Тапиа RMC Sport.

Ранее сообщалось, что отборочный матч ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина официально отменён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить