Отборочный матч ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина официально отменён

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Матч отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Бразилии и Аргентины не будет возобновлён в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ). Дальнейшая судьба матча будет определена после того, как судья и комиссар встречи представят отчёт в дисциплинарный комитет ФИФА.

Встреча была остановлена через несколько минут после начала из-за прибытия на стадион сотрудников правоохранительных органов и миграционной службы. Власти Бразилии заподозрили аргентинских футболистов Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо в нарушениях правил при пересечении границы. Игроки, выступающие в английских клубах, предоставили ложные сведения о том, что в последнее время не посещали Великобританию. Согласно протоколу, лица, прибывающие в Бразилию из Великобритании, должны пройти карантин.

Если вина аргентинских футболистов будет доказана, команда потерпит техническое поражение.

Ранее сообщалось, что аргентинские футболисты признали, что нарушили закон при въезде в Бразилию.

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