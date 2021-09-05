TyC Sports: Аргентинские футболисты признали, что нарушили закон при въезде в Бразилию

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Ассоциация футбола Аргентины признала, что четыре игрока национальной сборной страны действительно нарушили антикоронавирусные правила при въезде в Бразилию.

Как сообщает TyC Sports, Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндия, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро признали, что накануне находились в Великобритании, несмотря на то что изначально убеждали миграционную службу Бразилии в обратном.

Согласно постановлению бразильского правительства, въезжающим из Великобритании пассажирам по прибытии в страну необходимо пройти карантин.

Во время матча квалификации чемпионата мира — 2022 Бразилия — Аргентина гости покинули поле. Это произошло после того, как на стадионе появились полицейские и сотрудники миграционной службы, которые намеревались задержать и депортировать нарушителей. 

Ранее в КОНМЕБОЛ высказались об уходе аргентинцев с поля в матче с Бразилией.

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