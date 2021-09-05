TyC Sports: Аргентинские футболисты признали, что нарушили закон при въезде в Бразилию
Как сообщает TyC Sports, Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндия, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро признали, что накануне находились в Великобритании, несмотря на то что изначально убеждали миграционную службу Бразилии в обратном.
Согласно постановлению бразильского правительства, въезжающим из Великобритании пассажирам по прибытии в страну необходимо пройти карантин.
Во время матча квалификации чемпионата мира — 2022 Бразилия — Аргентина гости покинули поле. Это произошло после того, как на стадионе появились полицейские и сотрудники миграционной службы, которые намеревались задержать и депортировать нарушителей.
Ранее в КОНМЕБОЛ высказались об уходе аргентинцев с поля в матче с Бразилией.