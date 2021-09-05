В КОНМЕБОЛ высказались об уходе аргентинцев с поля в матче с Бразилией

В Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) выступили с заявлением в связи с инцидентом, который произошёл во время матча квалификации чемпионата мира 2022 года Бразилия — Аргентина.

«Матч квалификации чемпионата мира — 2022 между Бразилией и Аргентиной был приостановлен, поскольку на стадионе появились представители властей. Игра прервана, она не будет возобновлена, пока ситуация остаётся прежней, а представители властей находятся на поле», — гласит сообщение КОНМЕБОЛ.

Власти Бразилии хотели депортировать игроков аргентинской команды Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Ло Чельсо и Кристиана Ромеро за то, что те не отбыли карантин по прибытии из Великобритании.

Ранее Месси заявил, что сборная Аргентины не будет доигрывать матч с бразильцами.