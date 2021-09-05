Месси заявил, что сборная Аргентины не будет доигрывать матч с бразильцами

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Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что его команда не будет доигрывать матч квалификации чемпионата мира — 2022 с Бразилией.

«Мы уходим. Мы приехали сюда с намерением играть. Пришли, но нас никто не предупредил, что что-то должно случиться. Мы приехали сюда три дня назад, нас могли депортировать раньше. Это катастрофа», — цитирует EiFSoccer Месси со ссылкой на телеэфир.

Матч Аргентина — Бразилия был приостановлен. Власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы страны с нарушениями. Все четверо выступают за английские клубы, а лица, прибывающие из Великобритании в Бразилию, должны пройти 14-дневный карантин. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской команды, но никого не застали, потому что футболисты уже уехали на матч. 

Ранее аргентинские футболисты ушли с поля после потасовки в матче с Бразилией.

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