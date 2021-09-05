Аргентинские футболисты ушли с поля после потасовки в матче с Бразилией

Сборная Аргентины в полном составе ушла с поля в дебюте матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Бразилией.

Матч был приостановлен в начале встречи после потасовки. Аргентинская команда решила уйти с поля, в то время как бразильцы остались на газоне. Футболисты сборной Аргентины устроили перепалку с членами тренерского штаба соперника. В результате конфликта защитник аргентинцев Николас Отаменди оттолкнул одного из членов штаба Тите.

Перед матчем бразильские власти хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины. Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо заподозрили в пересечении границы с нарушениями. Все четверо выступают за английские клубы. Лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин. Однако футболисты утверждали на таможне, что не посещали Великобританию.

Ранее Аргентина победила Венесуэлу в матче отбора ЧМ-2022.