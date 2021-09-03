Аргентина победила Венесуэлу в матче отбора ЧМ-2022
- © REUTERS/Miguel Gutierrez
Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Каракасе и завершилась со счётом 3:1.
В составе сборной Аргентины дублем отметился Хоакин Корреа. Ещё один мяч на свой счёт записал Лаутаро Мартинес.
Единственный гол в составе команды Венесуэлы с пенальти забил Йеферсон Сотельдо.
Отметим, что на 31-й минуте игры после удаления Луиса Мартинеса команда Венесуэлы осталась в меньшинстве.
Таким образом, Аргентина набрала 15 очков и расположилась на втором месте турнирной таблицы. Венесуэла с четырьмя очками занимает последнюю позицию.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграла вничью с национальной командой Хорватии в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.