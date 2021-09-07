Лопырёва пожелала сборной России удачи в матче с Мальтой

Первая в истории Международной федерации футбола (ФИФА) женщина-посол Виктория Лопырёва пожелала сборной России удачи в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты.

«От всей души хочу пожелать сборной России боевого настроя и победы. У меня нет никаких сомнений, что наши футболисты одержат победу. Ребята, мы в вас верим. Удачи!» — цитирует Лопырёву РЕН ТВ.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России обратились к болельщикам перед матчем отбора ЧМ-2022 с Мальтой.