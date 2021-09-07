В РФС поделились ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча шестого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты.

«Я думаю, что настрой будет боевой. Мы не очень хорошо сыграли на Евро. У тех футболистов, которые играли на чемпионате Европы, присутствует желание реабилитироваться. Это первое. Второе: у тех игроков, которые пришли в сборную, также есть желание доказать, что их не случайно пригласили», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России обратились к болельщикам перед матчем отбора ЧМ-2022 с Мальтой.