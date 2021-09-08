Карпин заявил, что сборная выполнила задачу-минимум в сентябрьских матчах

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал результаты сентябрьских матчей национальной команды в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Карпин заявил, что сборная выполнила задачу-минимум в сентябрьских матчах
  • © Pavel Golovkin / AP

«Задачу-минимум мы выполнили. Семь очков после трёх матчей есть», — цитирует Карпина РИА Новости.

Экс-тренер московского «Спартака» дал понять, что времени для подготовки футболистов было недостаточно, поэтому результат не самый плохой.

Напомним, что Карпин провёл дебютную тренировку со сборной лишь за несколько дней до матча с Хорватией (0:0).

Следующие две игры против Кипра (2:0) и Мальты (2:0) россияне выиграли.

После шести матчей сборная России занимает второе место в группе Н, имея 13 очков и уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Ранее защитник сборной России по футболу Георгий Джикия после победы над Мальтой высказался о свисте болельщиков, который раздавался во время матча.

 

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