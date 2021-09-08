Джикия: наш футбол не деградирует, это европейский развивается

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия после победы над Мальтой (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 высказался о свисте болельщиков, который раздавался во время матча.

«Мальта владела мячом, они выдали хороший отрезок в игре. Нет, наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Если вы ищете проблемы, то ищите их во мне. Главное, что мы смогли сделать, — это заработать семь очков. Считаю, что мы выполнили свою задачу. С пахом у меня есть небольшие проблемы. Они повлияли на то, что я не вышел сегодня. Сегодня с Валерием Георгиевичем приняли такое решение. Спасибо ему за понимание», — заявил Джикия после матча.

Ранее Карпин заявил, что поблагодарил игроков сборной России за игру с Мальтой.