Карпин: ребят за игру с Мальтой я поблагодарил

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о победе над Мальтой в отборочном турнире чемпионата мира — 2022.
Карпин: ребят за игру с Мальтой я поблагодарил
  • © Pavel Golovkin / AP

«Сегодня многое получалось в прессинге, и гол первый пришёл именно после нашего прессинга. Есть моменты, которые нужно улучшать. Без тренировок, конечно, только с одними теориями это сделать тяжелее намного. Ребят за игру поблагодарил, они пытались, хотели, делали против этой команды, которая ничего не боится, играет без груза ответственности. Что планировали, команда выполняла», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ранее Захарян заявил, что у Мальты хорошая команда.

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