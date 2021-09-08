Карпин: ребят за игру с Мальтой я поблагодарил

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о победе над Мальтой в отборочном турнире чемпионата мира — 2022.

«Сегодня многое получалось в прессинге, и гол первый пришёл именно после нашего прессинга. Есть моменты, которые нужно улучшать. Без тренировок, конечно, только с одними теориями это сделать тяжелее намного. Ребят за игру поблагодарил, они пытались, хотели, делали против этой команды, которая ничего не боится, играет без груза ответственности. Что планировали, команда выполняла», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ранее Захарян заявил, что у Мальты хорошая команда.