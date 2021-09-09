В РПЛ подтвердили проведение тендера на реализацию медиаправ

Российская премьер-лига (РПЛ) подтвердила, что будет проведён конкурс на реализацию медиаправ по показу матчей чемпионата России по футболу.

«Абсолютным большинством голосов члены правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя», — сообщает пресс-служба РПЛ.

Правление РПЛ постановило провести тендер в срок до 11 октября.

Контракт РПЛ с телеканалом «Матч ТВ» на трансляцию игр чемпионата России истекает по окончании сезона-2021/22. На данный момент на право показывать соревнования претендуют несколько сервисов, среди которых онлайн-кинотеатр Okko.

«Матч ТВ» подал заявку для приобретения прав на освещение матчей РПЛ в сезонах-2022/23—2025/26.

Ранее сообщалось, что Okko предлагает 6 млрд рублей в год за права на трансляцию матчей РПЛ.