Eurostavka: Okko предлагает 6 млрд рублей в год за права на трансляцию матчей РПЛ

Онлайн-кинотеатр Okko готов платить Российской премьер-лиге (РПЛ) 6 млрд рублей в год за права на показ матчей национального первенства страны по футболу.

По информации Eurostavka, онлайн-кинотеатр Okko сделал РПЛ предложение, согласно которому готов выплатить 6 млрд рублей за права на трансляцию матчей чемпионата России по футболу. Отмечается, что сервис хочет заключить контракт на четыре года.

Таким образом, за четыре года РПЛ получит 24 млрд рублей за права на трансляцию.

Контракт с «Матч ТВ» на трансляцию матчей чемпионата России по футболу истекает по окончании сезона-2021/22. Согласно контракту, РПЛ получает 1,9 млрд рублей в год, причём 200 млн из них удерживаются за использование системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Ранее глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, сколько должны стоить права на трансляции матчей чемпионата России по футболу.