РПЛ опубликовала расписание матчей с 11-го по 18-й тур
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На официальном сайте РПЛ появился календарь матчей с 11-го по 18-й тур чемпионата России.
Так, одним из ключевых событий 11-го тура станет московское дерби между «Спартаком» и «Динамо». В 12-м «Зенит» на своём поле примет «Спартак».
Лидеры РПЛ «Зенит» и «Динамо» встретятся в 13-м туре. В 14-м «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
В 16-м туре ЦСКА на своём поле примет «Зенит», а «Рубин» — «Динамо».
Центральным матчем 18-го тура станет встреча «Динамо» — «Зенит».
Ранее сообщалось, что сентябрьские матчи «Зенита» смогут посетить до 30% зрителей.
⚡️ Встречайте календарь Тинькофф РПЛ с 11-го по 18-й туры!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 10, 2021
➡️ Сохраняйте расписание на октябрь, ноябрь и декабрьhttps://t.co/20CfgyfUF4