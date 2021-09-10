РПЛ опубликовала расписание матчей с 11-го по 18-й тур

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала расписание матчей с октября по декабрь сезона-2021/22.

На официальном сайте РПЛ появился календарь матчей с 11-го по 18-й тур чемпионата России.

Так, одним из ключевых событий 11-го тура станет московское дерби между «Спартаком» и «Динамо». В 12-м «Зенит» на своём поле примет «Спартак».

Лидеры РПЛ «Зенит» и «Динамо» встретятся в 13-м туре. В 14-м «Спартак» сыграет с «Локомотивом».

В 16-м туре ЦСКА на своём поле примет «Зенит», а «Рубин» — «Динамо».

Центральным матчем 18-го тура станет встреча «Динамо» — «Зенит».

Ранее сообщалось, что сентябрьские матчи «Зенита» смогут посетить до 30% зрителей.