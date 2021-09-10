Сентябрьские матчи «Зенита» смогут посетить до 30% зрителей

Сентябрьские матчи петербургского «Зенита» на «Газпром Арене» смогут посетить до 30% зрителей от общей вместимости стадиона.

«Зенит» достиг соглашения с правительством Петербурга и Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба клуба.

Обязательным условием (помимо абонемента или билета на игру) является наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесённое заболевание в течение последних шести месяцев.

Таким образом, на матчах с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Мальмё» будут присутствовать до 30% зрителей.

По итогам шести туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Ранее «Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона на матче РПЛ.