Сентябрьские матчи «Зенита» смогут посетить до 30% зрителей

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Сентябрьские матчи петербургского «Зенита» на «Газпром Арене» смогут посетить до 30% зрителей от общей вместимости стадиона.
Сентябрьские матчи «Зенита» смогут посетить до 30% зрителей
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Зенит» достиг соглашения с правительством Петербурга и Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба клуба.

Обязательным условием (помимо абонемента или билета на игру) является наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесённое заболевание в течение последних шести месяцев.

Таким образом, на матчах с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Мальмё» будут присутствовать до 30% зрителей.

По итогам шести туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Ранее «Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона на матче РПЛ.

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