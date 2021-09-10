«Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона на матче РПЛ
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«Посещаемость стадиона увеличена до 30%! Мы открываем продажу билетов на все секторы трибун A, C и D», — говорится в сообщении «Динамо» в Twitter.
Отмечается также, что на матч смогут попасть только владельцы абонементов и билетов, у которых есть QR-код.
Матч между «Динамо» и «Нижним Новгородом» пройдёт 12 сентября в рамках седьмого тура РПЛ.
Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин рассказал о своём отношении к отмене лимита в РПЛ.