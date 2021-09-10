«Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона на матче РПЛ

Московскому «Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона на матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

«Посещаемость стадиона увеличена до 30%! Мы открываем продажу билетов на все секторы трибун A, C и D», — говорится в сообщении «Динамо» в Twitter.

Отмечается также, что на матч смогут попасть только владельцы абонементов и билетов, у которых есть QR-код.

Матч между «Динамо» и «Нижним Новгородом» пройдёт 12 сентября в рамках седьмого тура РПЛ.

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин рассказал о своём отношении к отмене лимита в РПЛ.