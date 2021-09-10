Матыцин рассказал о своём отношении к отмене лимита в РПЛ
- АГН «Москва»
«Высказался ли я против полной отмены лимита? Нет, вы неправильно поняли. Пока нет окончательно сформировавшейся позиции — мы находимся в диалоге с РФС и спортивным сообществом», — цитируют Матыцина «Известия».
Он отметил, что пока не допускает никаких версий по поводу отмены лимита на легионеров.
В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.
Ранее министр спорта Матыцин оценил выступление сборной России по футболу.