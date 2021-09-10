Матыцин рассказал о своём отношении к отмене лимита в РПЛ

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Матыцин рассказал о своём отношении к отмене лимита в РПЛ
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«Высказался ли я против полной отмены лимита? Нет, вы неправильно поняли. Пока нет окончательно сформировавшейся позиции — мы находимся в диалоге с РФС и спортивным сообществом», — цитируют Матыцина «Известия».

Он отметил, что пока не допускает никаких версий по поводу отмены лимита на легионеров.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.

Ранее министр спорта Матыцин оценил выступление сборной России по футболу.

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