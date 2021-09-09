Министр спорта оценил выступление сборной России по футболу

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал результаты сборной России по футболу.
Министр спорта оценил выступление сборной России по футболу
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«Будем надеяться, что потенциал команды будет реализован и она будет представлена на чемпионате мира», — сказал Матыцин в эфире программы «Все на Матч!».

Вместе с тем Матыцин заявил, что его обнадёживают результаты первых матчей российской команды под руководством нового главного тренера сборной Валерия Карпина.

Напомним, что Карпин провёл дебютную тренировку со сборной лишь за несколько дней до матча с Хорватией (0:0).

Следующие две игры против Кипра (2:0) и Мальты (2:0) россияне выиграли.

После шести матчей сборная России занимает второе место в группе Н, имея 13 очков и уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин пропустит около двух недель из-за травмы в матче с Кипром.

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