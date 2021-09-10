Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тащин отреагировал на отказ РПЛ в выкупе медиаправ

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал слухи о том, что Российская премьер-лига (РПЛ) отклонила предложение телеканала по выкупу медиаправ.

Тащин рассказал, что по решению РПЛ будет объявлен тендер.

«Безусловно, мы будем в нём участвовать и сделаем лиге и клубам предложение, полностью соответствующее рынку. Готовимся к нему в рабочем режиме, имея колоссальный опыт показа, профессиональную команду и полное техническое обеспечение», — написал Тащин в своём Telegram-канале.

Он также отметил сроки тендера, который пройдёт до 11 октября.

Напомним, что Тащин сменил на посту генерального продюсера телеканала Тину Канделаки.

Ранее Канделаки прокомментировала свой уход с поста генерального продюсера канала «Матч ТВ».