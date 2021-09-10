Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тащин отреагировал на отказ РПЛ в выкупе медиаправ
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Тащин рассказал, что по решению РПЛ будет объявлен тендер.
«Безусловно, мы будем в нём участвовать и сделаем лиге и клубам предложение, полностью соответствующее рынку. Готовимся к нему в рабочем режиме, имея колоссальный опыт показа, профессиональную команду и полное техническое обеспечение», — написал Тащин в своём Telegram-канале.
Он также отметил сроки тендера, который пройдёт до 11 октября.
Напомним, что Тащин сменил на посту генерального продюсера телеканала Тину Канделаки.
Ранее Канделаки прокомментировала свой уход с поста генерального продюсера канала «Матч ТВ».