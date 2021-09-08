Канделаки прокомментировала свой уход с поста генерального продюсера «Матч ТВ»

Тина Канделаки прокомментировала свой уход с поста генерального продюсера телеканала «Матч ТВ».

«Я перестаю быть генеральным менеджером телеканала, моё место займёт Александр Тащин. При этом все спортивные активы, включая «Матч ТВ», «Матч Премьер», Sportbox и новое информационное агентство «Матч+», остаются в зоне моей ответственности на новой должности. Функционал теперь куда более широкий, потому что, помимо спортивного блока, я буду отвечать и за блок развлекательный, а это телеканалы ТНТ, «Пятница!», ТВ-3, «Суббота!», «2×2», «Ножи» и «Пятница Production», — рассказала RT Канделаки.

Ранее стало известно, что Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» и назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-Медиа».