Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ»
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- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт «Газпром-Медиа», в новой должности Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов.
Также в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства «Матч».
Должность генерального продюсера «Матч ТВ» займёт Александр Тащин, работающий в должности главного редактора телеканала.
Ранее Канделаки прокомментировала уход комментатора Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ».