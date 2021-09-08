Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки назначена на пост заместителя генерального директора холдинга «Газпром-Медиа».

Как сообщает официальный сайт «Газпром-Медиа», в новой должности Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов.

Также в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства «Матч».

Должность генерального продюсера «Матч ТВ» займёт Александр Тащин, работающий в должности главного редактора телеканала.

Ранее Канделаки прокомментировала уход комментатора Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ».