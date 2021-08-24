Канделаки высказалась об уходе Арустамяна с «Матч ТВ»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала уход журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна с телеканала.

«С некоторым разочарованием прощаюсь с дорогим коллегой Нобелем Арустамяном, но тем не менее произошедшее расставляет все точки над «i». Для меня — ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера — неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съёмок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Она также назвала неприемлемой ситуацию, когда журналист берёт интервью у тренера сборной для своего YouTube-канала, а не для телеканала, где он работает. По её словам, причиной этого было желание Арустамяна развивать свой бренд.

«Люди работают либо на себя, либо на телеканал. Все свои усилия лично я направляю на телеканал «Матч ТВ», потому что это моё основное место работы. Хочу пожелать того же всем нашим сотрудникам: если будет развиваться телеканал, будет развиваться и ваша карьера», — отметила Канделаки.

Ранее Арустамян объявил о своём уходе с «Матч ТВ».