Арустамян объявил о своём уходе с «Матч ТВ»

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Известный спортивный журналист и комментатор Нобель Арустамян объявил о своём уходе с телеканала «Матч ТВ».
Арустамян объявил о своём уходе с «Матч ТВ»
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Спасибо каналу за эти шесть лет — это по-настоящему незабываемое, потрясающее время. Я занимался любимым делом: комментировал футбол, делал программы о футболе», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

По его словам, он принял решение об уходе после интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым, в котором они затрагивали тему личной жизни игрока. Журналист признался, что сам он не хотел затрагивать данные вопросы, поэтому не видит смысла продолжать сотрудничество при разногласиях.

«Ещё раз: безумно благодарен каналу, всем своим коллегам и друзьям за сотрудничество. Чемпионаты мира и Европы, разнообразные футбольные проекты и репортажи — никогда этого не забуду. Не прощаюсь! Уверен, будем поддерживать общение вне канала. Останусь с «Матч ТВ», пусть теперь лишь в качестве зрителя футбольных трансляций», — добавил Арустамян.

Ранее Мамаев в интервью Арустамяну признался, что никогда не жалел о разводе со своей супругой Аланой.

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