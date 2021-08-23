Мамаев — о разводе с женой: пусть она заберёт абсолютно всё

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев признался, что никогда не жалел о разводе со своей супругой Аланой.

«Развелись мы в апреле, и могу сказать откровенно: ни разу за весь этот период я не пожалел об этом решении. Я не хотел её слышать. У меня в тот момент появилось настолько сильное отвращение к ней», — заявил Мамаев Нобелю Арустамяну на канале «Матч ТВ».

По словам Мамаева, иногда у него складывалось ощущение, что он столкнулся с дьяволом.

«Я не хочу делить с ней ничего — пусть она заберёт абсолютно всё», — добавил он.

Мамаев признался, что он просто хочет играть в футбол и жить со своей новой семьёй.

Ранее сообщалось, что пострадавший в драке с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным водитель отсудил у футболистов 200 тыс. рублей.