Пострадавший в драке с Мамаевым и Кокориным водитель отсудил у футболистов 200 тыс. рублей

Савёловский суд Москвы взыскал по 50 тыс. рублей с Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого по иску водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, который был избит в драке в октябре 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС. Помимо этого, суд взыскал по 409 рублей с каждого за потерянный заработок Соловчука и по 360 рублей за его лечение.

Сам водитель просил взыскать с каждого 120 тыс. рублей в качестве возмещения вреда здоровью, а также по 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Соловчук стал первой жертвой компании футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, устроивших драку у гостиницы «Пекин». Водителя избили после словесной перепалки, также была повреждена его служебная машина.

Ранее Кокорин высказался о сборной России на Евро-2020.