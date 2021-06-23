Пострадавший в драке с Мамаевым и Кокориным водитель отсудил у футболистов 200 тыс. рублей
- ©acffiorentina.com
Об этом сообщает ТАСС. Помимо этого, суд взыскал по 409 рублей с каждого за потерянный заработок Соловчука и по 360 рублей за его лечение.
Сам водитель просил взыскать с каждого 120 тыс. рублей в качестве возмещения вреда здоровью, а также по 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Соловчук стал первой жертвой компании футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, устроивших драку у гостиницы «Пекин». Водителя избили после словесной перепалки, также была повреждена его служебная машина.
Ранее Кокорин высказался о сборной России на Евро-2020.