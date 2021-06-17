Кокорин — о сборной России на Евро-2020: все понимают степень важности турнира и матчей

Российский нападающий флорентийского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин высказал мнение о выступлении сборной России на чемпионате Европы по футболу.

Российский нападающий флорентийского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин высказал мнение о выступлении сборной России на чемпионате Европы по футболу.

«Команде нужны слова поддержки. Ребятам удачи, впереди важный матч с Данией. Не знаю, как нужно играть. Главное — выиграть хотя бы 1:0. Но как правильно сыграть, лучше подскажет тренерский штаб», — приводит слова Кокорина «РБ-Спорт».

Он отметил, что общается с командой во время Евро.

«С ребятами постоянно на связи. С Соболевым часто общаемся. Так что в курсе, как у них там дела. Там все профессионалы, они занимаются футболом, готовятся к играм. Все понимают степень важности турнира и матчей», — добавил Кокорин.

Матч Дания — Россия пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда с тремя очками занимает второе место в группе B, датская сборная, не заработавшая очков, — четвёртая.

Ранее Василий Уткин заявил, что не представляет, каким образом сборная России может не проиграть Дании.