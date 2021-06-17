Уткин: не представляю себе, каким образом сборная России может не проиграть Дании

Спортивный журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от матча сборной России с национальной командой Бельгии в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Спортивный журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от матча сборной России с национальной командой Бельгии в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Скажу вам на пределе человеческой честности: я не представляю себе, каким образом наши могут не проиграть Дании. Они очень мобильны, они высоко обороняются. Форварда, который может открываться в свободную зону, за спину защитникам, у нас нету. При том давлении, которое датчане способны оказывать на любого соперника на его половине поля, ошибки нашей несовершенной обороны неизбежны. Нам потребуется очень счастливый день, чтобы выстоять в Копенгагене», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Матч Дания — Россия пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда с тремя очками занимает второе место в группе B, датская сборная, не заработавшая очков, — четвёртая.

Ранее Ролан Гусев предположил, как закончится матч Евро-2020 между Данией и Россией.