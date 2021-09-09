РБК: большинство клубов выступили за отказ от предложения «Матч ТВ» по трансляции игр РПЛ

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Большинство представителей Российской премьер-лиги (РПЛ) не устроило предложение телеканала «Матч ТВ» продлить соглашение на трансляцию матчей чемпионата России по футболу.
РБК: большинство клубов выступили за отказ от предложения «Матч ТВ» по трансляции игр РПЛ
  • © fc-rostov.ru

Как сообщают в РБК, в ходе обсуждения большинство клубов РПЛ остались недовольны предложением «Матч ТВ» по продлению контракты на трансляции матчей первенства страны. Отмечается, что определённое число коллективов поддерживают идею проведения тендера.

Насколько известно, контракт РПЛ с «Матч ТВ» на трансляцию игр чемпионата России по футболу истекает по окончании сезона-2021/22. На данный момент на право показывать соревнования претендуют несколько сервисов, среди которых онлайн-кинотеатр Okko.

Ранее стало известно, что Okko готов платить РПЛ 6 млрд рублей в год за права на показ матчей национального первенства страны по футболу.

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