Современный футбол, высокий прессинг и ставка на Агаларова: как молодёжная сборная России начала отбор на Евро-2023

Молодёжная сборная России по футболу набрала в первых двух матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2023 года три очка. Сначала подопечные Михаила Галактионова потерпели разгромное поражение от Испании, а затем забили шесть безответных мячей в ворота Мальты. При этом отечественная команда порадовала болельщиков современным атакующим футболом. Даже в противостоянии с грандом она не отсиживалась в обороне и успешно применяла высокий прессинг, а самым заметным исполнителем в составе коллектива стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, отличившийся трижды.

Кардинальная перестройка

Старт молодёжной сборной России по футболу в квалификации Евро-2023 оставил двоякое впечатление. С одной стороны, подопечные Михаила Галактионова дома ожидаемо не оставили шансов Мальте — 6:0, с другой, на выезде потерпели крупное поражение от Испании — 1:4.

Начать разбор действий команды стоит как раз с неудачного результата, поскольку он дал повод пессимистично настроенным болельщикам жёстко раскритиковать коллектив, а также указать на серьёзную разницу в классе с грандом.

Ругать отечественных футболистов торопиться не стоит по целому ряду причин. Во-первых, эта игра стала дебютной для нового созыва молодёжки, и притираться друг к другу партнёрам пришлось буквально на ходу. Из предыдущего относительно звёздного остались всего несколько человек, один из которых — Наиль Умяров. Другие ранее в основном довольствовались выступлением за различные юношеские сборные.

Но говорить о неком едином костяке не приходится. Часть игроков ещё под руководством Александра Кержакова два года назад пробились в финальную стадию Евро-2020 U-19, который в итоге не состоялся из-за пандемии коронавирусной инфекции. Но, например, во втором групповом этапе постоянное место в основе имели лишь три человека, которые вышли на поле с первых минут в матче с Испанией: вратарь Иван Будачёв, опорник и капитан Руслан Литвинов, а также центральный защитник Данила Прохин.

Более опытные спортсмены 2000 г. р. (Владислав Карапузов, Александр Черников, Тимур Сулейманов, Гамид Агаларов, Михаил Игнатов, Кирилл Боженов и другие) играли ещё за сборную предыдущего созыва у Андрея Гордеева, а подходящий по возрасту Константин Марадишвили провёл лишь ряд товарищеских встреч за сборную U-20. Наконец, 18-летний Данила Хотулёв отметился только в юношеских национальных командах U-17 и U-16.

Неудивительно, что ни о какой сыгранности речи идти не может, особенно если сравнивать с предыдущим созывом, где многие прошли с Галактионовым путь длиной не в один год. Теперь тренер вынужден работать с менее яркими подопечными. В текущем сезоне Премьер-лиги место в основе грандов имеют лишь Черников, который пользуется доверием Виктора Гончаренко в «Краснодаре», и Умяров. По возрасту играть за молодёжку вполне могли бы Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Максим Мухин, но они уже востребованы в основной сборной.

Достойное сопротивление

В этом плане тягаться с Испанией было нереально. Многое становится ясно, даже если просто сравнить стоимость составов соперников по данным Transfermarkt. Ростер отечественной молодёжки оценивается в €18 млн, «Красной фурии» — в €115 млн. Более того один капитан Брайан Хиль, представляющий «Тоттенхэм», стоит почти в два раза дороже (€30 млн) всего российского состава.

Большинство в 18-21 год востребованы в Примере. Один из самых молодых футболистов коллектива Йереми Пино в 18 успел завоевать Лигу Европы с «Вильярреалом». Компанию ему тогда составил нападающий Фер Ниньо, ушедший в аренду в «Мальорку». Андер Барренечеа взял Кубок страны с «Реалом Сосьедад» и уже незаменим в команде. Уго Гильямон застолбил за собой место в центре обороны «Валенсии». А главное, многие из этой обоймы успели выиграть как Евро U-17, так и Евро U-19.

Неудивительно, что судьбу противостояния во многом решило индивидуальное мастерство отдельных исполнителей хозяев. Оборона россиян не справилась со связкой Ниньо-Пино. Особенно хорош был последний, который забил два гола и отдал две результативные передачи. Фер оформил дубль.

Не стоит удивляться и тому факту, что тройка центральных защитников гостей по большому счёту не справились с оппонентами. Если Прохин регулярно отмечается в Премьер-лиге и даже выступал в еврокубках, то Литвинов и Хотулёв провели минимальное количество матчей за «Спартак» и «Зенит» соответственно и в основном защищают цвета фарм-клубов. В противостоянии с соперниками, регулярно выходящими на поле в одном из сильнейших чемпионатов континента, им не хватило опыта игр на таком уровне. А Будачёв вовсе не провёл ни матча даже в ФНЛ, хотя к нему претензий возникло не так много.

Тем не менее, разгрома подопечные Лихачёва не заслуживали, даже если довериться статистике. Испанцы нанесли всего пять ударов в створ, но четыре из них закончились голами. В активе наших девять выстрелов, четыре из которых — в створ. По большому счёту, фаворит реализовал все моменты, но это также и показатель класса.

Первый тайм гости провели на хорошем уровне и старались демонстрировать современный футбол. Они не отсиживались в обороне, а также своевременно включали высокий прессинг. Порой, это работало. Собственно, уже на десятой минуте Карапузов вынудил ошибиться вратаря Арнау Тенаса, и Агаларов открыл счёт. К сожалению, соперник моментально отыгрался. Так или иначе, россияне смотрелись достойно и вполне могли забить ещё. Правда, о второй половине встречи сказать этого нельзя. Будачёв пропустил три безответных мяча. Психологически серьёзно подкосил россиян самый первый из них, когда мяч влетел в сетку после пары рикошетов.

Удивительный разгром

Сравнивать противостояния с Испанией и Мальтой некорректно, ведь это соперники совершенно разного уровня. В матче с островитянами подопечные Галактионова ни на минуту не дали повода усомниться в своём преимуществе — 6:0. Они владели мячом около 80% времени и нанесли 31 удар по воротам, 19 из которых пришлись в створ. Если бы не голкипер Кейн Формоса, отечественный коллектив вполне мог преодолеть планку в десять забитых мячей. При этом Максима Бориско гости так и не потревожили.

Однако даже такая односторонняя встреча позволяет сделать ряд важных выводов. Во-первых, хозяева, как и в Альмендралехо, сделали ставку на высокий прессинг и буквально подавили мальтийцев. А главное, на этот раз им хватило сил демонстрировать столь энергозатратный футбол на протяжении всех 90 минут. В концовке команда, напротив, прибавила и отличилась трижды. Полностью сработали и замены тренерского штаба. Кирилл Кравцов забил, а Никита Иосифов и Кирилл Климов отдали по результативной передаче.

Во-вторых, «молодёжка» стремится строить игру в атаке через короткий и длинный пас. В первых встречах отбора она не пыталась упрощать и забрасывать мяч вперёд. Тем более, Агаларов — не форвард таранного типа. Нападающий «Уфы» с ростом 180 см просто не способен продавливать защитников в стиле Артёма Дзюбы и цепляться за мячи, зато здорово врывается в свободные зоны. Это ярко продемонстрировал его первый гол в ворота мальтийцев. Гамид грамотно открылся на линии офсайда, получил отличную разрезающую передачу от Эдгара Севикяна и перебросил вратаря.

При этом россияне пытались создавать перегруз на флангах и оттуда уже врывались в штрафную. Во вторник с поправкой на уровень соперника здорово действовал слева Даниил Хлусевич, в итоге забивший два мяча. Примечательно, что исполнитель «Арсенала» на этот раз занял позицию не латераля, а флангового полузащитника. Неплохо смотрелся на противоположном краю и вингер «Атлетико Леванте» Севикян, совершивший огромное количество обводок.

Остаётся повторить: данный поединок, разумеется, нельзя брать за пример, но и в матче с Испанией сборная пыталась действовать в схожем ключе, хотя «Красная фурия» позволяла немногое. И такой футбол выглядит очень современно и смотрибельно.

Радужные перспективы

Даже два первых поединка показали, что в этой «молодёжке» есть, за кем следить, пусть она не может похвастать наличием звёзд. В первую очередь, речь идёт о Агаларове, который по-настоящему раскрылся в новом сезоне. Он забил пять мячей за скромную «Уфу» (всего в активе башкортостанцев — семь) и в гонке бомбардиров РПЛ уступает лишь Фёдору Смолову. Вот и в «молодёжке» Гамид сразу начал забивать: сначала поразил ворота испанцев, а затем оформил дубль в противостоянии с мальтийцами. Нет сомнений, что это для него только начало.

Очень мощный подбор исполнителей у Галактионова и в центре поля. Тройка Игнатов-Умяров-Марадишвили является своеобразным сердцем «молодёжки». Особенная роль возложена на Михаила, который призван стать плеймейкером и благодаря незаурядному мышлению находить варианты для продолжения атак.

Причём в матче с Мальтой Игнатову места на поле не нашлось, зато с первых минут вышел Данил Пруцев, получающий в «Крыльях Советов» куда больше практики. Не стоит забывать и о Черникове из «Краснодара», который пропустил старт квалификации из-за небольшой травмы.

В обороне многое будет завязано на Прохине и Литвинове. В их дуэте первый больше отвечает за разрушение, а второй — за начало атак. При этом тренерский штаб может варьировать схемы. С испанцами была сделана ставка на расстановку с тремя центральными защитниками, а с мальтийцами — с двумя.

Нет сомнений: в дальнейшем эта сборная будет только прибавлять. Пока же ей необходимо время, чтобы сыграться и понять требования Галактионова. Да и все шансы попасть на Евро имеются. Пусть побороться с Испанией за прямую путёвку на турнир будет сложно, занять второе место и попасть в стыки отечественный коллектив в состоянии. Во всяком случае в компании со Словакией, Литвой, Северной Ирландией и Мальтой Россия выглядит явным фаворитом. Тем более конкуренты вовсю допускают осечки. Так, североирландцы крупно уступили Мальте (1:4), а затем с минимальным счётом обыграли словаков.