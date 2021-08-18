Капитан из «Спартака», легионеры из Испании и талант из Крыма: кто вошёл в состав молодёжной сборной России по футболу

Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу назвал состав на стартовые матчи отборочного цикла Евро-2023 с Испанией и Мальтой. Из числа игроков, принимавших участие в финальной стадии предыдущего континентального первенства, в команде остался только Наиль Умяров, получивший капитанскую повязку. Большинство вызванных футболистов практически не имеют опыта выступлений на таком уровне, зато в состав попали два легионера, выступающих в Испании, — Эдгар Севикян и Никита Иосифов. А одну из ведущих ролей в обновлённом коллективе может сыграть уроженец Крыма Даниил Хлусевич.

Новая команда

Первое, что бросается в глаза при взгляде на состав молодёжной сборной России на первые квалификационные матчи ЧЕ-2023, — серьёзные изменения по сравнению даже с весной текущего года. Обычно после окончания очередного цикла в команде остаются несколько спортсменов из предыдущего созыва. Но на этот раз наставник сборной Михаил Галактионов сохранил только одного человека, который принимал участие в финальной стадии Евро-2021 в марте, — Наиля Умярова. Он же получил капитанскую повязку.

По возрасту в молодёжку проходили динамовцы Арсен Захарян и Константин Тюкавин, но их вызывал в первую сборную Валерий Карпин.

Костяк нового коллектива составляют исполнители в возрасте 19—21 года. Любопытно, что у большинства из них вообще или практически нет опыта выступлений на таком уровне. Многие дебютировали за команду в июньских товарищеских матчах с Болгарией и Сербией. А девять человек вообще не выходили на поле в составе сборной (Эдгар Севикян, Александр Черников, Максим Бориско, Константин Марадишвили, Гамид Агаларов, Тимур Сулейманов, Никита Иосифов, Александр Кутицкий и Кирилл Большаков).

Неяркое поколение

С сожалением приходится констатировать, что нынешний состав сборной по именам значительно уступает предыдущему. Раньше Галактионов имел в обойме Фёдора Чалова, Игоря Дивеева, Ивана Облякова, Матвея Сафонова, Магомеда-Шапи Сулейманова, Даниила Уткина, Ивана Игнатьева, Александра Максименко, Николая Рассказова и того же Умярова, которые регулярно играли за отечественные топ-клубы.

Сейчас же практически никто этим похвастать не может за исключением как раз Наиля. Также неожиданно пробился в основной состав «Краснодара» опорный полузащитник Черников, который во всех четырёх матчах нового сезона РПЛ выходил на поле с первых минут. Фактически ему удалось выиграть конкуренцию у опытного Юрия Газинского. Также под ротацию в «Локомотиве» попадает Александр Сильянов. С уходом Владислава Игнатьева он стал чаще появляться на правом фланге обороны железнодорожников.

Остальные довольствуются эпизодическими выходами на поле. Константин Марадишвили ещё недавно был незаменим в ЦСКА, но при Алексее Березуцком не пользуется особым доверием, хотя забил мяч «Ростову». Спартаковец Михаил Игнатов также не имеет места в основе, но он вполне может стать лидером новой молодёжной сборной. Не исключено, что именно вокруг него и Умярова будет строиться коллектив.

Голкипер Станислав Агкацев на старте сезона провёл за «Краснодар» одну встречу в РПЛ, дважды пропустив от «Арсенала». Кирилл Кравцов из «Зенита» отыграл 84 минуты в Премьер-лиге и вышел на замену в матче за Суперкубок. Динамовец Александр Кутицкий получил 15 минут в чемпионате страны, а спартаковец Руслан Литвинов только попадал в заявку.

Большая часть футболистов если и выходит на поле, то в командах-середняках или аутсайдерах российского первенства. Но некоторые имеют проблемы с практикой и там. Данил Степанов, который дебютировал в «молодёжке» ещё в 2019-м, проиграл конкуренцию в «Арсенале». Кирилл Боженов лишь тренируется в «Химках». Не лучшим образом складываются дела и у Данила Пруцева в «Крыльях Советов».

Зато постоянно играют в своих коллективах правый полузащитник Даниил Хлусевич («Арсенал»), способный закрыть также край обороны, вингер Владислав Карапузов («Ахмат»), ушедший в аренду из «Динамо», и нападающий Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»).

Но больше всего радует другой форвард Гамид Агаларов. Уроженец Махачкалы начинал карьеру в «Анжи», но в 2020-м перешёл в «Уфу». Заиграть удалось не сразу, однако в нынешнем сезоне молодой футболист, наконец, воспользовался шансом. В текущем розыгрыше РПЛ он забил три мяча и заработал пенальти. Не исключено, что именно Агаларов станет главной ударной силой «молодёжки».

Наконец, на пользу пошёл новый уход в аренду в «Сочи» центральному защитнику Даниле Прохину. На прежнем месте воспитанник «Зенита» играет регулярно и даже отметился голом в противостоянии с азербайджанской «Кешлей» в Лиге конференций.

Футболисты из низших лиг

Подтверждает тезис о том, что новый созыв сборной начительно уступает предыдущему наличие в нём нескольких человек, выступающих в ФНЛ и даже ФНЛ-2. Причём все представители подэлитного дивизиона являются воспитанниками «Краснодара». Так, место в воротах вполне может занять Максим Бориско из «Балтики».

В Калининграде он достаточно долго вёл конкуренцию с другими голкиперами и не всегда появлялся на поле. Но когда выходил, приносил неоценимую пользу. Так, в прошлом сезоне ФНЛ он в семи матчах из десяти не пропустил ни одного мяча. А в августе 2020-го даже появились слухи об интересе к нему со стороны «Локомотива».

Два игрока в сборной представляют «Кубань», при этом оба взяты в аренду у клубов РПЛ. Имя талантливого нападающего Кирилла Климова давно на слуху. Сын известного в прошлом отечественного футболиста Валерия Климова в 2019-м решился на поездку в бельгийский «Серкль Брюгге». Затем последовал переход в «Монако B». Но покорить Францию вместе с Александром Головиным не вышло, и Климов-младший подписал контракт с «Рубином». Выиграть конкуренцию там тоже не удалось, и Кирилл отправился в аренду. Впрочем, на новом месте голы к нему пока не пришли — ноль мячей в семи матчах во всех турнирах.

Центральный защитник Никита Кармаев арендован у «Ахмата». В последних трёх встречах ФНЛ он попадал в основу и даже забил «Текстильщику». Ещё один представитель этого амплуа Кирилл Большаков выступает за «Олимп-Долгопрудный» и также не обделён там практикой, а однажды даже получил капитанскую повязку — и это в 21 год.

Наконец, есть в ростере два исполнителя из третьей по силе российской лиги. Речь о динамовцах Иване Будачёве и Александре Кутицком. Последний хотя бы провёл один матч в РПЛ, а вот 20-летний вратарь довольствовался выступлением за фарм-клуб в ФНЛ-2.

Воспитанники «Локомотива» из Европы

При этом в составе молодёжной сборной присутствует два легионера — Никита Иосифов и Эдгар Севикян. Оба выступают в Испании. Севикян, воспитанник «Локомотива», не побоялся уехать в «Леванте» ещё в 2017-м.

«Поначалу ни с кем не разговаривал, держался отстранённо. Сейчас понимаю, насколько сильным был контраст между мной и радостными, весёлыми испанцами. Они на своей волне, а я как будто из другого мира. Было тяжело. Ещё и потому, что по игре поначалу у меня не получалось», — приводит слова полузащитника «Матч ТВ».

Однако постепенно Севикян адаптировался и в прошлом году, наконец, дебютировал в Примере — получил семь минут в матче с «Хетафе». Также Эдгар провёл один поединок в Кубке страны. В нынешнем сезоне россиянин, способный сыграть на обоих флангах атаки и под нападающим, пока получает время только в «Атлетико Леванте UD» в третьем дивизионе. Но он вполне способен помочь сборной и привнести в неё свой европейский опыт.

20-летний левый вингер Иосифов в отличие от соотечественника перебрался в «Вильярреал» только нынешним летом. Он также является воспитанником «Локомотива», но железнодорожникам не удалось договориться с игроком о продлении соглашения, после чего он решил попробовать свои силы за рубежом. Иосифов уже дебютировал за основную команду в товарищеском матче, но на регулярные выступления за основу пока рассчитывать не приходится.

Полузащитник из Симферополя

Есть в составе сборной и уроженец Крыма. Даниил Хлусевич родился в Симферополе и первые шаги в футболе делал именно на территории полуострова, лишь в 18 лет он перешёл в «Арсенал». Этот шаг фактически спас его карьеру, ведь полузащитник признавался, что думал повесить бутсы на гвоздь из-за отсутствия перспектив.

«Если честно, всё довольно плачевно. Крайне сложно пробиться оттуда в какой-то сильный чемпионат. Всё стоит на месте, развития нет ни в плане инфраструктуры, ни в плане подготовки новых игроков. Для многих футболистов переезд в российскую лигу сродни чуду. Рад, что мне выдался шанс проявить себя в «Арсенале», — рассказывал Хлусевич в 2018 году.

Тем не менее Даниил всегда с любовью высказывается о родных краях и специально играет в футболке под № 82 (автомобильный номер полуострова).

«Не буду загадывать, но хочу жить в Севастополе. Полуостров при России развивается. Надеюсь, так будет и в ближайшие годы. Несколько раз ездил по Крымскому мосту, это 19 км. Впечатляет», — признавался спортсмен.

За последние пару лет ему удалось добиться серьёзного прогресса. Он не только стал основным футболистом «Арсенала», но и вызвал интерес «Порту». В начале 2020 года уроженец Симферополя ездил в эту команду на просмотр, хотя и не подписал контракт с клубом.