Петржела: «Зенит» никогда не выиграет ЛЧ

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы клуба в еврокубках в случае отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

«Если бы всё было так просто, то уже давно бы отменили лимит и хорошо выступали в еврокубках. Однако проблема не только в лимите. В России футбол малопопулярен. Отмена лимита на легионеров глобально ничего не решит. Да, будет выше конкуренция, а российский паспорт у игроков не будет так цениться. Клубы получат возможность приглашать молодых иностранцев, но это всё есть и у других команд, играющих в Европе. Серьёзного прогресса в еврокубках ждать не стоит. Конечно, у «Зенита» повысятся шансы хорошо выступить в еврокубках. Но всё равно «Зенит» никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов. Даже отмена лимита ему в этом не поможет», — цитирует Петржелу Sport24.

Лучшим результатом «Зенита» в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала турнира (сезоны 2011/12, 2013/14 и 2015/16).

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