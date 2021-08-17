Петржела: «Зенит» никогда не выиграет ЛЧ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы клуба в еврокубках в случае отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.
Петржела: «Зенит» никогда не выиграет ЛЧ
  • РИА Новости

«Если бы всё было так просто, то уже давно бы отменили лимит и хорошо выступали в еврокубках. Однако проблема не только в лимите. В России футбол малопопулярен. Отмена лимита на легионеров глобально ничего не решит. Да, будет выше конкуренция, а российский паспорт у игроков не будет так цениться. Клубы получат возможность приглашать молодых иностранцев, но это всё есть и у других команд, играющих в Европе. Серьёзного прогресса в еврокубках ждать не стоит. Конечно, у «Зенита» повысятся шансы хорошо выступить в еврокубках. Но всё равно «Зенит» никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов. Даже отмена лимита ему в этом не поможет», — цитирует Петржелу Sport24.

Лучшим результатом «Зенита» в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала турнира (сезоны 2011/12, 2013/14 и 2015/16).

Ранее Орлов раскритиковал нынешнюю форму Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить