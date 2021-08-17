Опубликован состав молодёжной сборной России на матчи отбора к ЧЕ-2023

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Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом команды на матчи квалификации к чемпионату Европы 2023 года.
Опубликован состав молодёжной сборной России на матчи отбора к ЧЕ-2023
  • РИА Новости

Тренерский штаб включил в список игроков сборной 24 исполнителя:

Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев (ФК «Краснодар»), Иван Будачев («Динамо» Москва).

Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Александр Кутицкий («Динамо» Москва), Руслан Литвинов («Спартак»), Кирилл Кравцов («Зенит»), Данила Прохин («Сочи»), Даниил Хлусевич, Данил Степанов (оба — «Арсенал»), Кирилл Боженов (ФК «Химки»), Александр Сильянов («Локомотив»), Кирилл Большаков («Олимп-Д»).

Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА), Александр Черников (ФК «Краснодар»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Никита Иосифов («Вильярреал»), Эдгар Севикян («Леванте»).

Форварды: Тимур Сулейманов (ФК «Нижний Новгород»), Гамид Агаларов (ФК «Уфа»), Кирилл Климов («Кубань»).

В матчах отборочного цикла сборная России 3 сентября встретится с командой Испании в Альмендралехо, а 7 сентября сыграет с Мальтой на «Арене Химки».

Ранее сообщалось, что матч сборной России по футболу с командой Мальты пройдёт в Москве.

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