Матч сборной России по футболу с командой Мальты пройдёт в Москве

Российский футбольный союз (РФС) принял решение перенести домашние матчи национальной и молодёжной сборных России из Волгограда и Саранска в Москву в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

«О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно», — информирует пресс-служба РФС.

7 сентября российская национальная команда встретится со сборной Мальты в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года.

Молодёжная команда в тот же день сыграет с мальтийцами матч квалификации чемпионата Европы по футболу 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу проведёт товарищеский матч с Оманом.