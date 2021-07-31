Матч сборной России по футболу с командой Мальты пройдёт в Москве
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«О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно», — информирует пресс-служба РФС.
7 сентября российская национальная команда встретится со сборной Мальты в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года.
Молодёжная команда в тот же день сыграет с мальтийцами матч квалификации чемпионата Европы по футболу 2023 года.
Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу проведёт товарищеский матч с Оманом.