Матч сборной России по футболу с командой Мальты пройдёт в Москве

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Российский футбольный союз (РФС) принял решение перенести домашние матчи национальной и молодёжной сборных России из Волгограда и Саранска в Москву в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.
Матч сборной России по футболу с командой Мальты пройдёт в Москве
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно», — информирует пресс-служба РФС.

7 сентября российская национальная команда встретится  со сборной Мальты в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года.

Молодёжная команда в тот же день сыграет с мальтийцами матч квалификации чемпионата Европы по футболу 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу проведёт товарищеский матч с Оманом.

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